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الجمعة، 15 فبراير 2019 02:29 م
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أسعار الخضار اليوم الجمعة 15-2-2019 بسوق العبور

الجمعة، 15 فبراير 2019 02:21 م
أسعار الخضار اليوم الجمعة 15-2-2019 بسوق العبور سوق خضار
كتب هانى الحوتى
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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 15-2-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى. 
 
 
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.25 – 6.25 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3 – 5.5 جنيه، وبلغ الخيار الصوب من 6 – 7.5 جنيه، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.50 – 3.50 جنيه، ووصل سعر البطاطس ما بين 3- 6.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3 – 5.5 جنيه للكيلو.
 
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 5 – 8.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا ما بين 15 - 19 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 5 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 6 – 7 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من  5 -7 جنيهات.
 

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