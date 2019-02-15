أزمة غرق قرية أبو النجا بالمياه حائرة بين محافظتى الغربية وكفر الشيخ (صور)

تعانى قرية أبو النجاة التابعة للوحدة المحلية، لقرية بشبيش مركز المحلة بالغربية، وهى آخر قرية على حدود محافظة الغربية مع محافظة كفر الشيخ، من مشاكل عديدة منها انفجار مواسير مياه الشرب، منذ أكثر من شهرين، دون تدخل المسئولين.

وامتلأت شوارع القرية بالمياه، دون تدخل من المسئولين، بسبب رفض شركة مياه الشرب بالغربية فرع المحلة الكبرى إصلاح خط المياه وحل أزمة مشكلة المياه المستمرة التى تسببت فى غرق القرية، لأن القرية تتبع محطة مياه إبشان بكفر الشيخ، وتقوم بسداد الفواتير وتركيب توصيلات المياه عن طريق إبشان محافظة كفر الشيخ، رغم أن القرية تتبع مركز المحلة جغرافيا إلا أنها فى توصيلات المياه وتحصيل الفواتير تتبع قرية إبشان بكفر الشيخ.

وأصبحت القرية حائرة بين المحافظتين، محافظة تحصل الفواتير وهى كفر الشيخ، ومحافظة ترفض إصلاح الأعطال وهى محافظة الغربية، وتوجه الأهالى للوحدة المحلية التابعين لها بقرية بشبيش مركز المحلة، إلا أن المسئولين أكدوا أنهم غير تابعين للوحدة المحلية فى توصيل المياه، وعليهم التوجه إلى شركة مياه الشرب بكفر الشيخ فرع إبشان نظرًا لأنهم يسددون الفواتير ويحصلون على المياه من كفر الشيخ.

وأكد الشيخ عبد الله مسعد إمام مسجد القرية لـ"اليوم السابع"، أن المشكلة قائمة منذ شهر ديسمبر العام الماضى مع بدء مد خط مياه جديد من محطة مياه شرب دمرو العملاقة للوحدة المحلية بقرية بشبيش والتى تتبعها القرية.

وأضاف أن القرية يوجد بها خطان للمياه آخرين من محطة مياه الشرب بإبشان بكفر الشيخ، ومنذ ذلك التاريخ وعقب ضخ المياه فى خط المياه القادم من محطة دمرو، حدثت انفجارات بخط المياه نتيجة لزيادة ضغط المياه التى يتم ضخها.

وأشار إلى أنه تم وقف ضخ المياه بالخط القادم من دمرو، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة حتى الآن، وأدت إلى غرق الشوارع، وفوجئنا بخروج المياه من أسفل المنازل والمسجد، وأصبحت تهدد بكارثة خشية انهيار المنازل بسبب انتشار المياه أسفلها.

وأضاف محمد العراقى من أهالى القرية، أن القرية تتبع مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، ولكن توصيلات المياه من قرية إبشان بكفر الشيخ، مضيفًا أنهم خاطبوا المحافظتين لحل هذه الكارثة، ولكن دون جدوى ولم يتحرك أحد.

وأضاف أنهم اشتكوا للوحدة المحلية لقرية بشبيش لحل الكارثة، بعد غرق الشوارع بالمياه، إلا أنهم فوجئوا برفض مسئولى الوحدة التدخل، بحجة أن القرية تتبع محافظة كفر الشيخ فى التغذية بالمياه وتحصيل الفواتير".

من جانبه قال المهندس محمود عاطف رئيس فرع شركة مياه الشرب بالمحلة لـ"اليوم السابع"، إن القرية تقع على آخر حدود محافظة الغربية مع محافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أنها تتبع مدينة المحلة إداريًا، ولكن تغذيتها بالمياه تتبع قرية إبشان محافظة كفر الشيخ.

وأضاف أن أهالى كفر الشيخ هى من تحصل فواتير المياه من أهالى القرية، وأنها المسئولة عن إصلاح خط مياه الشرب الواصل للقرية، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يدفع بمعدات للقرية لإصلاح خطر المياه حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.

وأوضح أن الأهالى عليهم التوجه للوحدة المحلية لمخاطبة محافظة كفر الشيخ من خلالها لإصلاح خط المياه بالقرية.