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الخميس، 14 فبراير 2019 05:07 م
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وول ستريت تفتح منخفضة بفعل بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة

الخميس، 14 فبراير 2019 04:52 م
وول ستريت تفتح منخفضة بفعل بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة بورصة وول ستريت
رويترز
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فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الخميس وسط توقعات بتباطؤ حاد للنشاط الاقتصادى فى نهاية 2018 بفعل انخفاض غير متوقع فى مبيعات التجزئة خلال ديسمبر وهو ما ألقى بظلاله على الآمال فى حدوث انفراجة فى مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعى 82.62 نقطة، أو ما يعادل 0.32%، عند الفتح إلى 25460.65 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.53 نقطة، أو ما يعادل 0.35%، إلى 2743.50 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 30.13 نقطة، أو 0.41%، إلى 7390.25 نقطة عند الفتح.

 

 


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