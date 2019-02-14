وفد من الداخلية يوزع هدايا على مرضى الغسيل الكلوى بالشيخ زويد

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل مستشفى الشيخ زويد المركزى بشمال سيناء، اليوم الخميس، وفدا من الشرطة، قدم هدايا لمرضى قسم الكلى، ومن يقومون بالغسيل فى وحدة الكلى بالمستشفى، إضافة للتبرع بالدم فى بنك المستشفى لصالح المرضى.

وجاء فى بيان لمستشفى الشبخ زويد المركزى، "أنه بالإضافة إلى دورهم الوطني الفعال رجال الداخلية الأوفياء يقدمون الهدايا لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى الشيخ زويد، تعبيراً عن تعاطفهم معهم، كما قاموا أيضا بالتبرع بالدم لبنك المستشفى ليكون جاهزاً لمرضى الكلى".

وقدمت إدارة المستشفى، الشكر للمتبرعين من رجال وزارة الداخلية على هذه المبادرة المجتمعية الرائدة من نوعها.

وكان وفد من مديرية أمن شمال سيناء، نفذ أيضا حملة تقديم هدايا لطلبة المدارس فى مدينة العريش، وتضمنت أدوات مدرسية.