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وزير: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبى باتفاق أو دون اتفاق فى مارس

الخميس، 14 فبراير 2019 04:24 م
وزير: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبى باتفاق أو دون اتفاق فى مارس بريكست
رويترز
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قال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى ستيفن باركلى اليوم الخميس إن بريطانيا ستنفصل عن الاتحاد الأوروبى فى الشهر المقبل سواء باتفاق أو دون اتفاق ما لم يقدم التكتل تنازلات تتيح للبرلمان دعم اتفاق الخروج الذى أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماى.

وقال باركلى إن التشريع الذى جرى اعتماده فى العام الماضى، ويعنى أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبى يوم 29 مارس فى الساعة 2300 بتوقيت جرينتش باتفاق أو دون اتفاق، له الأولوية على تحرك برلمانى فى الشهر الماضى يرفض الخروج دون اتفاق.

وذكر باركلى أن نواب البرلمان البريطانيين ينبغي أن يدعموا خطة الحكومة المستمرة لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الخروج مع بروكسل وأن يمنحوها المزيد من الوقت لإنهاء عملها.

ويجري البرلمان تصويتا رمزيا اليوم الخميس بشأن إعادة التأكيد على دعمه لجهود ماي لإجراء تغييرات على اتفاق الانفصال لتهدئة مخاوف النواب بشأن جزء من الاتفاق يتعلق بالترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية.

 

 

 


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