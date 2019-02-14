وزير الشباب والرياضة يلتقى الشاعر فاروق جويدة .. ويستعرض رؤية تطوير المشروعات الثقافية

كتب رامى ناجى

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الشاعر الكبير فاروق جويدة عدداً من الملفات المتعلقة بالبرامج والمشروعات الثقافية التى تنفذها الوزارة للنشء والشباب فى جميع محافظات الجمهورية، وآليات تطويرها، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير مع المثقفين والكتّاب والأدباء؛ لوضع رؤي جديدة هادفة إلى إثراء الحركة الثقافية بين الشباب من خلال حزمة من البرامج والأنشطة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وتناول اللقاء مناقشة برنامج "الصالون الثفافي" الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، ويستضيف أحد النماذج البارزة بالمجتمع فى جلسات نقاشية دورية؛ للحديث حول القضايا والتحديات التى تشهدها البلاد خلال الآونة الراهنة، بالإضافة إلى استعراض أبرز المشروعات التى تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذها؛ بهدف تنمية الوعى الثقافى لدى النشء والشباب، وغرس قيم الولاء والانتماء، والكشف عن الموهوبين فى المجالات الفنية، والأدبية، والثقافية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي نهج الوزارة نحو الاهتمام بتعزيز الثقافة، والفكر، والإبداع، والفنون بين أوساط النشء والشباب بالمجتمع لما لها من أدوار كبيرة فى تشكيل الوجدان والمعتقدات، والتصورات، مشيراً إلى الدور الكبير للشاعر فاروق جويدة وجهوده الأدبية وإثرائه للحياة الثقافية داخل المجتمع من خلال أعماله المتميزة.

ولفت الوزير إلى الحرص على تطوير الأعمال والمشروعات الثقافية التى تنفذها الوزارة، وترتكز بالأساس على بناء شخصية الشباب المصري ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً أن تلك البرامج والأنشطة يتم تنفيذها داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع المحافظات؛ للوصول لأكبر عدد من النشء والشباب، فضلاً عن المسابقات والبرامج الثقافية والفنية والندوات والمؤتمرات والدورات التثقيفية المنفذة؛ لتنوير الشباب ثقافياً على مختلف الأصعدة، وبمشاركة مجموعة من الأدباء والمثقفين والفنانين شركاء النجاح فى برامج وأنشطة الوزارة.