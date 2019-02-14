وزير الزراعة يفوض سفير مصر بإيطاليا لرئاسة الوفد المصرى باجتماعات محافظى الإيفاد

فوض الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا برئاسة الوفد المصرى فى اجتماعات مجلس محافظى صندوق التنمية الزراعية (الايفاد).

يذكر أن وزير الزراعة هو محافظ مصر لدى صندوق التنمية الزراعية وأن الصندوق يعقد اجتماعات المجلس رقم 42 فى العاصمة الإيطالية روما بحضور رئيس وزراء ايطاليا والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان و المحافظين لمناقشة بعض المسائل التي تخص عمل الإيفاد خلال الأيام القادمة وسوف يتم التصويت على بعض القرارات الهامة بالصندوق ، ومن المعروف أن مصر تمثل المحفظة الأكبر للصندوق فى منطقة الشرق الأوسط ويعتبر المكتب الإقليمى بها هو المكتب المشرف على المنطقة.

والجدير بالذكر أن وفد مصر لدى اجتماعات الإيفاد يتكون من الدكتور محمد القرش معاون الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة ووفد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.