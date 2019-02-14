video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 06:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الزراعة: إحالة عدد من مسئولى مستشفى الزراعيين للنيابة الإدارية

الخميس، 14 فبراير 2019 05:37 م
وزير الزراعة: إحالة عدد من مسئولى مستشفى الزراعيين للنيابة الإدارية وزارة الزراعة
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
قرر الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إحالة عدد من المسئولين بمستشفى الزراعيين إلى النيابة الإدارية، وفقاً للمخالفات الواردة بتقريرى وزارة الصحة والسكان والجهاز المركزى للمحاسبات، والتى انتهت إلى وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية.
 
كما قرر أبو ستيت، فى بيان رسمي  له اليوم، الخميس، إحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والخاص بالبرنامج القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة إلى النيابة الإدارية، للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوء ما تسفر عنه نتيجة التحقيقات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة ينهى تكليف "سامى الفحام" من إدارة مستشفى الزراعيين

صور..نقل يوسف والى لمستشفى الزراعيين..وفريق طبى يعد تقريرا حول حالته

رئيس اتحاد الناشرين المصريين يتعافى ويخرج من غرفة عمليات مستشفى الزراعيين

وزارة الزراعة

مستشفى الزراعيين

ذبابة الفاكهة

النيابة الإدارية




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة