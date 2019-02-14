وزير التنمية المحلية يعقد اجتماعا مع محافظ القاهرة لبحث ملف المخلفات الصلبة

كتب أشرف عزوز

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعا بمقر الوزارة مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بحضور اللواء محسن المأمون رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وخالد قاسم مساعد الوزير للعلوم والمعرفة، وناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة.

وفى بداية الاجتماع، أشار اللواء محمود شعراوى إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتنظيم اجتماعات مع المحافظين لاستعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة فى كل محافظة لوضع خطة تنفيذية وتصور نهائى للمنظومة، تمهيداً لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ على رئيس الجمهورية.

واستعرض "شعراوى" مع المحافظ ورئيس هيئة النظافة الوضع الحالى لمنظومة المخلفات بالمحافظة ومستوى نظافة كافة الأحياء بالمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية ومدى رضا المواطنين عن ذلك.

وبحث "شعراوى" خلال اللقاء أيضاً الجهود الجارية لتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات والمعدات والآلات المستخدمة بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما تم استعراض احتياجات المحافظة فيما يخص البنية التحتية والمدافن الصحية والأراضى اللازمة لإقامة المحطات الوسيطة والمدافن الآمنة وجهود الهيئة فى رفع التراكمات التاريخية بالمحافظة .

واستعرض وزير التنمية المحلية مواعيد تخارج الشركات الأجنبية العاملة بالمحافظة ومراجعة عقود الشركات العاملة بالمنظومة حالياً بالقاهرة، كما بحث الاجتماع عدداً من عروض شركات القطاع الخاص المصرية والأجنبية التى ترغب فى الدخول بمنظومة المخلفات الجديدة، كما تم أيضاً بحث الاحتياجات المالية اللازمة للمنظومة بما يضمن الاستدامة والاستمرارية لها .

وشدد شعراوى على أهمية المتابعة المستمرة من هيئة نظافة وتجميل القاهرة للمناطق والأحياء التى ستخرج منها الشركات الأجنبية وتدبير الموارد المالية والاحتياجات من العمالة لإحلال الهيئة محل تلك الشركات ورفع كفاءة عمل المنظومة.

وأكد الوزير ضرورة استمرار التنسيق بين الهيئة ومتعهدى الخدمة والمسؤولين بالأحياء للتغلب أى معوقات أو مشكلات وفق الإمكانيات الحالية، مع إمكانية مراجعة عقود المتعهدين خلال الفترة المقبلة عند البدء فى تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات لرفع مستوى الأداء فى الخدمة وتغيير الصورة الحالية فى بعض أحياء القاهرة والوصول إلى شارع نظيف يرضى عنه المواطن .

وأضاف شعراوى أن الرئيس السيسى يسعى لإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من كل تراكمات القمامة فى بعض المحافظات وتحسين مستوى النظافة فى كافة المحافظات .