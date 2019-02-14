وزير التعليم: فكرة "بنك المعرفة" بدأت 2015 وتحولت إلى واقع بدعم الرئيس

كتب محمود طه حسين

شارك الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رئيس مجلس إدارة بنك المعرفة المصرى، صباح اليوم الخميس، فى احتفالية توزيع شهادات برنامج التعليم الطبى لبنك المعرفة المصرى بالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية والمجلس الأعلى للجامعات.

وشارك فى الاحتفال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

عقد البرنامج 10 ورش عمل من إبريل إلى ديسمبر 2018 بالأكاديمية الطبية العسكرية بالقاهرة، حيث حصل 83 دكتور جامعى على 180 ساعة من التدريب من خمس خبراء عالميين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا والإمارات العربية المتحدة.

وقال شوقى، فى كلمته، أن رحلة بنك المعرفة المصرى التى بدأت كفكرة فى 2015 فى ظل ظروف أمنية واقتصادية صعبة مرت بها البلاد، وتحولت هذه الفكرة إلى واقع نعيشه اليوم بدعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الدكتور طارق شوقى، أن فكرة بنك المعرفة المصرى كانت أساسًا تستهدف التعليم العالى والبحث العلمى، ذلك قبل توليه الوزارة وتفعيل منصة إدارة التعلم التى تستهدف التعليم الأساسى.

وأشار إلى أنه كان يوجد اقتراح لتطبيق النظام التعليمى الجديد 2.0 على بضعة مدارس أولًا قبل تعميمه، ولكنه أصر أن يبدء النظام بجميع محافظات الجمهورية فى 22 سبتمبر 2018، مع العلم بأنه سوف يكون هناك عراقيل ولكننا سوف نعبر للوصول لتعليم أفضل فى مصر.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن فى بداية عام 2017 ومع البدء فى فكرة تطوير منظومة التعليم الطبى فى مصر للوصول لأفضل ممارسات التعليم الطبى العالمية، كانت هناك تخوفات من تقبُل فكرة التغيير ولكنه أصر على أن تبدأ جميع الكليات الطبية فى مصر بتطبيق النظام الجديد حتى يكون هناك تكافئ لجميع الطلاب.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج حرص على أن يكون هناك ردود فعل مفصلة من قبل المشاركين أو المشتركين لتحسين البرنامج فى الدورات المقبلة، حيث قام البرنامج بتقديم منصة لتبادل الملفات حتى يساعد المشتركين للوصول إلى المحتوى المعرفى، ذلك بالإضافة إلى توفير مصنفات مخصصة لكل موضوع علمى على حدا.

يشار إلى أن بداية البرنامج كانت فى عام 2017 كمشروع دراسة مبدئية، واستمرت ورش العمل على مدار 16 يوم، أما فى 2018 انطلق البرنامج كمشروع قومى لإثراء الكفاءات الأساسية والمحاور الاستراتيجية لتوفير تعليم طبى على مستوى عالمى وخدمات صحية أفضل لكافة المصريين والوصول لمجتمع معرفى يسهل فيه الوصول للمعلومات.