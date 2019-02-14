وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

كتب محمود طه حسين

استنكر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما يثار بشأن السيريال نمبر الخاص بأجهزة التابلت، وأن لكل طالب سيريال نمبر ينزل من خلاله الامتحان، وحال اختلافه يؤدى الطالب امتحان طالب غيره، قائلا كلام فارغ ومضلل".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: اتركو لنا موضوع إدارة الامتحانات الإلكترونية لأنه موضوع فنى تكنولوجى ولن نشرحه لضرورة تأمين الامتحانات.

وأوضح الوزير أن مسئولية الوزارة هى التأمين كما نفعل فى الامتحانات التقليدية، هذه الشائعات تهدف للفت النظر بعيداً عن الإنجاز إلى أشياء أخرى، وكذلك تستفز الوزارة كى ترد ومن خلال الرد يتمكن المغرضون من اختراق الامتحان، لذلك أرجو أن نتحدث عن استخدام التابلت وبنك المعرفة والمواد الرقمية ولا ندخل فى أمور من صلب اختصاص الفنيين.

وكانت صفحات الفيس بوك تداولت ما يشير إلى أن الطالب عليه أن يتأكد من رقم الجهاز خلال عملية استلامه والرقم الموجود على غطاء الجهاز أيضا، لأنه حال اختلاف الأرقام يعنى أن الطالب سيؤدى امتحان طالب آخر.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن طلاب الخدمات سوف يحصلون على تابلت مجانى.

جاء ذلك ردا على استفسارات بعض أولياء الأمور على إحدى جروبات الواتس آب.