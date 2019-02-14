وزير الإسكان يختتم أولى جولاته بزيارة مشروعى"JANNA" و"سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، أولى جولاته التفقدية للمشروعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، بزيارة مشروعى "JANNA"، للإسكان الفاخر، و"سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بالمدينة، مُكلفاً بسرعة الانتهاء من منطقة كاملة بكلا المشروعين كنموذج، شاملة تشطيب الوحدات، وواجهات العمارات، والطرق المحيطة، وأعمال تنسيق الموقع.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: يبلغ إجمالى الاستثمارات بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة، حوالى 3.5 مليار جنيه، ويتضمن تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة) بأرض الجمعيات، كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2 للوحدة، ويشرف على تنفيذها جهاز المدينة، والمشروع يحتوى على حمام سباحة، وناد اجتماعى، فى الكمبوند السكنى، بالإضافة إلى منطقة خدمات، مؤكدا أنه تم التخطيط للمشروع بمكان متميز بامتداد المدينة حيث تقع منطقة الكمبوندات والجمعيات، كما يشرف المشروع على عدة محاور رئيسية، وهي محور التسعين الجنوبى والدائرى الأوسطى والعين السخنة القديم.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: يبلغ إجمالي الاستثمارات بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بالمدينة ما يزيد على 5,5 مليار جنيه، ويضم 721 عمارة (16808 وحدات) بمساحات تتراوح بين 106 و118 م2 للوحدة، كاملة التشطيب، ويحيط بالمشروع سياج شجرى بجانب مناطق للخدمات، ويعمل بالمشروع ما يزيد على 35 شركة مقاولات و12 مكتباً استشارياً.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة: تتوزع عمارات مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط على موقعين بالمدينة، حيث يجري تنفيذ 493 عمارة بمنطقة الامتداد (غرب الجامعات - أرض المعارض 1 - أرض المعارض 2)، وتتميز المنطقة بقربها من مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، ومنطقة الجمعيات، ومحصورة بين الطريق الدائرى الأوسطى، وطريق القطامية العين السخنة القديم، ومحور الجامعة الأمريكية،، وبدأ العمل فيها مطلع العام الماضى، بينما يتم تنفيذ 228 عمارة بمنطقة التجمع الثالث (المحلية الثالثة – شمال وجنوب طريق القطامية العين السخنة القديم – بجوار السنترال – مركز خدمات التجمع الثالث – غرب المحلية الأولى – بجوار الجامعة الألمانية)، وتتميز المنطقة بأنها آهلة بالسكان، وبها وفرة في الخدمات، وتقع بجوار إسكان الشباب، ومحصورة بين الطريق الدائرى، وطريق القطامية العين السخنة القديم، ومحور جمال عبدالناصر.







