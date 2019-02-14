وزير الإسكان يتفقد رافع صرف صحى بالقاهرة الجديدة ويوجه بالانتهاء من الطرق المحيطة

كتب أحمد حسن

عقب جولته التفقدية لمحاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، لتفقد مشروع رافع صرف صحى امتداد جنوب المستثمرين، والذى تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية منه مؤخراً، بطاقة تصميمية حوالى 208 آلاف م3/يوم، وجارٍ التشغيل التجريبى لها حالياً، موجها بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق المحيطة بالمحطة، وأعمال تنسيق الموقع.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: تم تنفيذ المرحلة الثانية من الرافع لاستيعاب التصرفات الزائدة من مياه الصرف الصحى، ومياه الأمطار، وتبلغ الطاقة التصميمية الإجمالية للمحطة بعد تشغيل المرحلة الثانية، حوالى 345 ألف م3/يوم، موضحاً أن هذا الرافع يستقبل تصريفات مياه الصرف الصحى لمدينة القاهرة الجديدة بالكامل، ومن ثم يتم رفعها لمحطات المعالجة.

وأضاف المهندس عادل النجار: يتضمن المشروع أيضاً تنفيذ خط الطرد بقطر 1500 مم، من رافع صرف صحى امتدادجنوب المستثمرين إلى محطات المعالجة، وبذلك يكون تم تنفيذ الازدواج للخط القائم بالفعل، لاستيعاب التصرفات الزائدة، ويبلغ الطول الإجمالى لكامل خطوط الطرد الجارى تنفيذ ازدواج لها حوالى 33 كم، يتم تنفيذها على مرحلتين.



جولة وزير الإسكان (1)



جولة وزير الإسكان (2)