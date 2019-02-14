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وزير الإسكان يبدأ أولى جولاته بتفقد المشروعات بالقاهرة الجديدة

الخميس، 14 فبراير 2019 12:33 م
وزير الإسكان يبدأ أولى جولاته بتفقد المشروعات بالقاهرة الجديدة أولى جولات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد
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"الجزار" 

 يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ كباري المشاة والإشارات المرورية بمحور التسعين الجنوبى

إنهاء استكمال محور محمد نجيب نهاية فبراير الجارى

في أول يوم عمل بعد توليه منصبه، بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أولى جولاته بتفقد المشروعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، جولته التفقدية، بزيارة مشروع تطوير محور التسعين الجنوبي، والذي يتم الانتهاء منه حاليا، ويعد من أهم المحاور بالمدينة، ويربط مدينة القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة مرورا بمحور محمد بن زايد، الذي تم الانتهاء من تنفيذه مؤخرا، موجها بسرعة الانتهاء من تنفيذ كباري المشاة بالمحور، للحفاظ على أرواح المارة من المواطنين، وكذا سرعة تركيب الإشارات المرورية بالمحور.

كما انتقل وزير الإسكان، لتفقد مشروع استكمال محور محمد نجيب، لربط المدينة بمنطقة الامتداد الجنوبي، التي تم إضافتها كتوسعات للمدينة مؤخراً، وجار استخراج التراخيص للبدء في تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية المتكاملة بها، ووجه الوزير بضرورة الانتهاء من تنفيذ أعمال استكمال المحور نهاية شهر فبراير الجاري.

وأثناء تفقده للمحاور الرئيسية بمدينة القاهرة الجديدة، كلف الدكتور عاصم الجزار بتحويل شبكة ري أعمال الزراعات بالمحاور الرئيسية، لنظام الري بالتنقيط حفاظاً على المياه.

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