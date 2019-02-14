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وزيره الدفاع الألمانية ترحب بإبطاء الولايات المتحدة لخطط انسحابها من سوريا

الخميس، 14 فبراير 2019 12:00 ص
وزيره الدفاع الألمانية ترحب بإبطاء الولايات المتحدة لخطط انسحابها من سوريا أورزولا فون دير لاين وزيرة الدفاع الألمانية
برلين /أ ش أ/
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رحبت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، بإبطاء الولايات المتحدة لخطط انسحابها من سوريا، قائلة إنه من الجيد إن "الولايات المتحدة عدلت عن انسحاب متعجل لصياغة شروط أساسية للانسحاب".

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات تناولتها وسائل الإعلام الألمانية، إلى أن مشيرة مكافحة تنظيم "داعش" تتجاوز القضية السورية، مؤكدة أن تنظيم "داعش" الإرهابى لم يُهزم بعد ولكنه فقط قد طور وغير من أسلوبه.

وذكرت الوزيرة أنه قبل بدء مؤتمر ميونخ الدولى للأمن ستتباحث المجموعة الرئيسية لتحالف مكافحة "داعش" - التى تضم 13 دولة - حول المسار المقبل للمهمة، مضيفةً "سنبحث على نحو مكثف كيفية درء ومكافحة الانتشار المتسلل للحدود الإقليمية لتنظيم داعش عبر شبكات سرية".

وحول الوضع فى أفغانستان، حذرت الوزيرة الألمانية الولايات المتحدة من مغبة انسحاب فوري، وقالت "الأمريكيون يعلمون أننا نرى أنه ليس من السليم التخلى عن أفغانستان حاليا.. يتعين على عملية السحب الذكى للقوات أن تكون مرهونة دائما بخطوات تقدم مستدامة فى عملية السلام".

يذكر أن مؤتمر ميونخ للأمن - المقرر عقده خلال الفترة من 15 حتى 17 فبراير الجارى - ستشارك فيه 600 شخصية بارزة معنية بالسياسة الأمنية، من بينهم نحو 30 رئيس حكومة ودولة ونحو 80 وزير خارجية ودفاع، وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تشارك عسكريا فى مكافحة تنظيم "داعش" فى سوريا والعراق.

 


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