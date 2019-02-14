وزيرة خارجية النمسا من وارسو: دول الشرق الأوسط من حقها العيش بسلام

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أكدت كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا، حق جميع دول الشرق الأوسط فى العيش بسلام، داعية فى كلمتها خلال مؤتمر وارسو الدولي حول السلام والأمن في الشرق الأوسط والذي دعت إليه الولايات المتحدة، إلى ضرورة تضافر الجهود الاقليمية والدولية لتحقيق ذلك.

وشددت الوزيرة كنايسل وفق بيان صادر عن الخارجية النمساوية اليوم - على أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط دون الاعتماد على كافة القنوات السياسية والدبلوماسية، لافتة إلى ضرورة الانخراط في حوار دولي حقيقي.

يذكر أن كنايسل سوف تعقد في وقت لاحق مباحثات مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو؛ لبحث الدورين الأوروبي والأمريكي في دعم السلام بالشرق الأوسط.