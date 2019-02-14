video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 11:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الصحة تزور مستشفى هوليوبوليس لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى

الخميس، 14 فبراير 2019 10:22 ص
وزيرة الصحة تزور مستشفى هوليوبوليس لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
زارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان صباح اليوم الخميس، مستشفى هوليوبوليس، للوقوف على مدى جاهزية المستشفى لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى، كما تفقدت غرف الملاحظة، ووحدة الرعاية المركزة وقسم النساء والولادة، والحضَّانات وتحدثت مع المرضى واطمأنت على حالتهم الصحية.
 
جدير بالذكر أن مستشفى هوليوبوليس أحد مستشفيات المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة، وهي تضم كل التخصصات الطبية، وبها 240 سريراً داخلياً بالإضافة إلى 44 سريراً للرعاية المركزة، كما أنها بها 4 حضانات ومن المقرر زيادة عددها قريباً لتصل إلى 11 حضَّانة، كما أن هناك مبنى تحت الإنشاء والتطوير لعمل قسم طوارئ كامل وقسم تعقيم مركزي ووحدة رعاية مركزة وقسم للعمليات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة: جارى الانتهاء من مشروع قانون إنشاء صندوق استدامة قوائم الانتظار

وزيرة الصحة

زيارة مفاجئة

مستشفى هوليوبوليس




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الكهرباء: إجمالى الطاقات المتجددة بالشبكة تصل 6 آلاف ميجا وات نهاية العام

الكهرباء: إجمالى الطاقات المتجددة بالشبكة تصل 6 آلاف ميجا وات نهاية العام

مرتضى منصور: "حساب عسير فى انتظار 4 لاعبين.. وجروس بيخدنى على قد عقلى"

مرتضى منصور: "حساب عسير فى انتظار 4 لاعبين.. وجروس بيخدنى على قد عقلى"

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة