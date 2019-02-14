نيكى يغلق مستقرا ليلتقط الأنفاس بعد صعود قوى

رويترز

تراجع المؤشر نيكى اليابانى من أعلى مستوى فى شهرين ليغلق مستقرا اليوم الخميس، فى الوقت الذى يلتقط فيه المستثمرون أنفاسهم بعد ارتفاعات المؤشر فى الآونة الأخيرة بينما تكبح بعض أرباح الشركات التى جاءت مخيبة للتوقعات أداء السوق عموما.

ونزل نيكى 0.02% إلى 21139.71 نقطة بعدما ارتفع المؤشر القياسى إلى 21235.62 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ 18 ديسمبر 2018.

وأجهضت مبيعات لجنى الأرباح المكاسب، وبدأت بعد ارتفاع المؤشر نحو 4% فى اليومين السابقين فى ظل توقعات لانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتفادى إغلاق آخر للحكومة الأمريكية.

وارتفعت أسهم شركات التصدير مع انخفاض الين لأدنى مستوى فى سبعة أسابيع مقابل الدولار، ليصعد سهم هوندا موتور 1.3% وسهم أدفانتست كورب 1.6%.

وتقدم سهم فاست للتجزئة ذو الثقل على المؤشر 0.4 %، ومن بين القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين فى بورصة طوكيو، ارتفع 22 بقيادة قطاعى النفط والإنشاءات.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03% إلى 1589.81 نقطة.

وفاق عدد الأسهم المرتفعة تلك المنخفضة بواقع 1050 إلى 999.