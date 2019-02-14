نقيب الزراعيين يطالب بالاستفادة من 40 مليون طن مخلفات زراعية سنويا

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الحكومة تؤكد يوماً بعد الآخر على أن الجنوب لم يعد منسيا كما كان واصبح على رأس أولويتها، وأن هناك اهتمام بالغا من الحكومة لتنمية الصعيد من خلال مشروعات كثيرة يتم تنفيذها حاليا بمختلف القطاعات لرفع البنية التحية وتطوير الخدمات بمحافظات الصعيد، من خلال ضخ زيادة حجم الاستثمارات فى ميزنية 2018-2019 المخصصة لمحافظات الصعيد بحوالى 51% من جملة الاستثمارات فى مصر بأجمالى 26 مليار جنية لمحافظات الصعيد بزيادة 20 % عن العام السابق ، لأقامة مشروعات قومية كبرى وأصلاح البنية التحتية والحد من الفقر وتوفير فرص عمل لأهالى الصعيد وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف نقيب الزراعيين خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر السادس للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، والمنعقد فى مدينة الأقصر " حول التكتلات والتنمية الاقتصادية فى صعيد مصر " والذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الحكومة بصدد إصدار اللائحة الداخلية وتفعيل القانون رقم 187 لسنة 2018 بإنشاء الهيئة تنمية الصعيد وقيام هذة الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لصعيد فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وشدد "خليفة" على الدور الهام الذى يقدمه المجتمع المدنى للتنمية المجتمعية والاقتصادية بالصعيد من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التى يتم تنفيذها حديثا إلى جنبا إلى جنب مع الحكومة والمتمثلة فى العديد من المشروعات الزراعية المستدامة بالقرى والنجوع وخصوص القرى الأولى بالرعاية والتى تستهدف تمكين الشباب والفتيات والمرأة المعيلة من خلال مشروعات تدوير المخلفات الزراعية وصوبات زراعية للزراعات المختلفة وتصنيع الألبان وتربية الدواجن والماعز ومزارع سمكية متكاملة مع استخدم أحدث الطرق لترشيد استهلاك المياه للزراعة وحماية البيئة.

وأوضح نقيب الزراعيين، أن هذه نماذج لمشروعات التنمية المستدامة بالنجوع والقرى والتى يجب التوسع فيها لأن خطة التنمية المستدامة 2030 لابد أن تبد من القرى ثم المراكز الإدارية حتى تصل لعاصمة المحافظة وهى التى سوف توفر فرص عمل لاهالى الصعيد فى مناطقهم .

وطالب "خليفة" الحكومة بوضع خطة مستدامة للاستفادة من المخلفات الزراعية، مؤكدا أن حجم المخالفات الزراعية فى مصر حوالى 40 مليون طن سنويا وأن فدان قصب السكر المنزرع بالصعيد يعطى حوالى 6 طن مخلفات من "سفير" القصب وأن زراعات الموز والذرة تنتج ملايين الأطنان من المخلفات الزراعية سنوياً، موضحا أن استغلال هذه المكونات ياتى فى إطار إنتاج الطاقة الاخضر وتوفير فرصة عمل لأهالى الصعيد و مضاعفة العائد الاقتصادى للفلاح من هذة المحاصيل.