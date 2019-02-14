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نتيجة للاحتباس الحرارى.. دراسة إيطالية تحذر من تداعيات ارتفاع مستوى البحر المتوسط

الخميس، 14 فبراير 2019 01:12 م
نتيجة للاحتباس الحرارى.. دراسة إيطالية تحذر من تداعيات ارتفاع مستوى البحر المتوسط الاحتباس الحرارى
فاطمة شوقى
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حذر خبراء إيطاليون من تداعيات ارتفاع مستوى البحر الأبيض المتوسط بوتيرة متسارعة على المناطق الساحلية، نتيجة لإرتفاع درجة حرارة الكرة الارضية "الاحتباس الحرارى".

 

وحسب توقعات الوكالة الوطنية الإيطالية للتكنولوجيات الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة (Enea) فإن المئات من الكيلومترات المربعة من المناطق الساحلية الإيطالية مهددة بأن تغمرها مياه المتوسط بحلول عام 2100 ، فى حال غياب التدابير المناسبة.

وقدرت بيانات نشرتها الوكالة الايطالية خلال ندوة إقتصادية،  إرتفاع مستوى البحر المتوسط على طول الساحل الإيطالى بنهاية القرن، بناء على نموذج احترازى،  بين 0.94 و 1.035 مترا ، بينما يشير نموذج أقل تحوطا إلى أن الارتفاع  سيكون بين 1.31 – 1.45 مترا.

ووفقا لخبراء ENEA "يجب أن نضيف إلى هذه القيم ما يسمى بعرام العواصف، أى التماذج بين الضغط المنخفض والموجات والرياح المتغيرة من منطقة إلى أخرى ، والتى ترفع مستوى البحر فى ظروف معينة إلى متر واحد".

 


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البحر المتوسط

الاحتباس الحرارى

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