ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أوضح فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر 932 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 52737 من البضائع العامة منها 103 سيارات نقل محملة بـ 5139 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 69912، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18212 طنا.

وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 400 طن يوريا و24116 طن ملح و1505 طن فوسفات و3500 طن رمل و3850 طن كوارتز، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 258 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 407 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1250 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14000 طن فول صويا 2600 طن حديد و18000 طن قمح و6123 طن أرز و 9502 طن ذرة و 4138 طن خشب و100 طن خردة.