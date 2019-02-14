موجز6.. رئيس البرلمان يعلن موافقة 485 نائبا على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، رئيس البرلمان يعلن موافقة 485 نائبا على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

وزيرة الصحة توجه بزيادة عدد عمليات "القلب المفتوح والقساطر" بمعهد القلب

زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، معهد القلب القومى، فى إطار زيارتها الميدانية للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

الإسكان: طرح الإعلان الحادى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى مايو المقبل

أعلنت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه من المقرر أن يتم طرح الإعلان الحادى عشر لمشروع الإسكان الاجتماعى والموجه لمحدودى الدخل مايو المقبل، لافتة إلى أنه جارى حصر أعداد الوحدات السكنية التى سيتضمنها الإعلان الجديد.

صور.. السيسي يصل ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مطار ميونيخ، للمشاركة فى فعاليات مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية.

فيديو.. رئيس البرلمان يعلن موافقة 485 نائبا على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة 485 نائبا على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

شاهد.. مغادرة ووصول الرئيس السيسي إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس إلى مدينة ميونخ الألمانية، تلبية للدعوة الموجهة له للمشاركة فى أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019

باتي بوريسوف ضد أرسنال.. مواجهة الذكريات السعيدة لـ محمد الننى

يحل أرسنال الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى، ضيفاً على باتى بوريسوف البيلاروسى فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، بملعب "هارادزكى" فى ذهاب دور الـ32 بمسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج".

ضبط مواطن يبيع "الزئبق الأحمر" والآثار عبر الفيس بوك فى القليوبية

نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فى ضبط شخص بالقليوبية لنصبه على المواطنين بزعم بيع قطع أثرية ومعدات للحفر والتنقيب عن الآثار عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

تراجع الجنيه السودانى إلى مستوى قياسى منخفض فى السوق السوداء

قال متعاملون إن الجنيه السودانى تراجع إلى مستوى قياسى منخفض فى السوق السوداء اليوم الخميس، وسط إقبال على شراء الدولار بفعل المخاوف من المظاهرات المناهضة للحكومة.

تزامنا مع الطقس السيئ.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء × 5 معلومات

حالة من الطقس السيئ تضرب البلاد خلال الأيام الحالية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية عدم استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء بالبلاد بنشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة وأمطار غزيرة ورعدية.

تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مشتريات محلية وأجنبية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات محلية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.1 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 827.599 مليار جنيه.

موسكو تطالب "بى بى سى" بموقف رسمى تجاه تصريح منتجها عن فبركة هجوم الدوما

طالبت وزارة الخارجية الروسية شبكة "بى بى سى" البريطانية بتبنى موقف واضح تجاه اعتراف منتجها ريام دالاتى بفبركة مشاهد الهجوم الكيميائى المزعوم على مستشفى دوما شرقى دمشق.

رئيس الوزراء: تكليفات رئاسية بسرعة التحرك للحفاظ على بحيرات مصر وتنميتها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، بحضور وزراء الري، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة؛ لبحث سبل حماية البحيرات المصرية ووقف عملية التدهور البيئي لتلك البحيرات، وإزالة أية تعديات عليها بشكل فورى، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية.

السجون تفرج عن 585 سجينا بموجب عفو رئاسى وسط زغاريد النساء

ودع 585 سجينا السجون بموجب عفو رئاسى، وسط زغاريد النساء والسجود على الأرض شكراً لله، وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لسنة 2019.

السيسي يجدد تعيين خيرت بركات فى منصب رئيس جهاز التعبئة والإحصاء لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 93 لسنة 2019، بتجدد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئياساً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بدرجة وزير لمدة عام اعتباراً من 14-2-2010.

إصابات بين ركاب طائرة أمريكية هبطت اضطراريا بسبب مطبات الهواء.. فيديو وصور

تسبب هبوط مفاجئ لطائرة أمريكية فى إصابة 3 أشخاص ببعض الجروح، وذلك بسبب المطبات الهوائية التى صعبت من مهمة طيران الطائرة .

رئيس الوزراء: تحفيز وتشجيع الصادرات يشغل أولوية متقدمة بأجندة الحكومة

استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة الاجتماعات التى بدأها الخميس الماضى مع أعضاء مجالس إدارات المجالس التصديرية المختلفة، لمناقشة وبحث مُشكلات المُصَدرين ومقترحاتهم، بهدف دفع الصادرات نحو مختلف دول العالم، وزيادتها خلال الفترة المقبلة، حيث عقد اليوم اجتماعًا مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بحضور الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

485 نائبا يوافقون على مبدأ تعديل الدستور.. رئيس البرلمان يحيل تقرير اللجنة العامة لـ"الشئون الدستورية".. وإبقاء مواد الهيئات الإعلامية.. على عبد العال: 60 يوما للحوار المجتمعى.. ويؤكد: الكلمة الأخيرة للشعب

وافق مجلس النواب اليوم، الخميس، بأغلبية أعضائه نداء بالاسم على تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر، بواقع 485 نائباً، فى جلسة تاريخية هادئة، إلا من بعض التحفظات لدى بعض المعارضين، والتى استمع إليها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ورد عليها بدقة وحكمة شديدتين.

البطالة تتراجع للخلف.. المعدل يهبط لـ8.9% بعد 11.3%.. "الإحصاء" يعلن مغادرة 818 ألف عاطل من الطابور.. و"الزراعة والصيد" الأكثر مساهمة فى الاقتصاد.. و68.3% من المشتغلين يتقاضون أجرا

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2018، الفترة من أكتوبر – ديسمبر، مسجلاً 8.9%، مقابل 10% خلال الربع السابق مباشرة، بانخفاض قدره 1.1%، فى حين تراجع بنسبة 2.4% مقارنة بالربع المماثل من عام 2017 "الربع الرابع من 2017"، والذى سجل معدل البطالى خلاله 11.3%.