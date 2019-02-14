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موانئ البحر الأحمر تعلن عن تداول 94 ألف طن بضائع ووصول 63 ألف طن قمح روسيا

الخميس، 14 فبراير 2019 10:25 ص
موانئ البحر الأحمر تعلن عن تداول 94 ألف طن بضائع ووصول 63 ألف طن قمح روسيا ميناء سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، عن تداول 94 الف طن بضائع، و 435 شاحنة بضائع و48 سيارة. 
 
واكدت الهيئة في بيان لها، أن حركة الواردات شملت وصول 63 الف طن قمح روسى، و 263 شاحنة و 34 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 31 الف طن كوارتز، و 172 شاحنة بضائع و 14 سيارة .
 
ويستعد ميناء سفاجا، لاستقبال اربع سفن و هى "وادى الكرنك ، محبة ، الحرية ، نما اكسبريس"، بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين "Pelmont و بوسيدون اكسبريس" وغادرت اربع سفن، وهى Melbouerne ، محبة ، الحرية ، نما اكسبريس. 
 
كما يشهد ميناء نويبع، استقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالامس، وصول و سفر السفينتين برنسيسة و سينا .
 
 
 

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