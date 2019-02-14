موانئ البحر الأحمر تعلن عن تداول 94 ألف طن بضائع ووصول 63 ألف طن قمح روسيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، عن تداول 94 الف طن بضائع، و 435 شاحنة بضائع و48 سيارة.

واكدت الهيئة في بيان لها، أن حركة الواردات شملت وصول 63 الف طن قمح روسى، و 263 شاحنة و 34 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 31 الف طن كوارتز، و 172 شاحنة بضائع و 14 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا، لاستقبال اربع سفن و هى "وادى الكرنك ، محبة ، الحرية ، نما اكسبريس"، بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين "Pelmont و بوسيدون اكسبريس" وغادرت اربع سفن، وهى Melbouerne ، محبة ، الحرية ، نما اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع، استقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالامس، وصول و سفر السفينتين برنسيسة و سينا .