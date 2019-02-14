من 75 سنة.. اعرف كيف هرب جنود الحلفاء من معسكرات النازية × 12صورة جديدة

كتب هيثم سلامة

3 أنفاق فى بطن الأرض، بعمق 30 قدما، ويتم الحفر فى صمت تام، هكذا خطط جنود الطيران من دول الحلفاء للهروب من سجن " ستالاجت لوفت 3" النازى، منذ 75 عاما.





كشفت جريدة الديلى ميل البريطانية "عن مجموعة رائعة من الصور الفوتغرافية التى تظهر فيها كيف قام الجنود الحلفاء بالهروب عبر نفق، والتى نشرت كتاب جديد بمناسبة مرور 75 عاما على الواقعة.





وتظهر الصور الانفاق التى شيدت بمهارة وبراعة وساعدت ما يقرب من 80 جنديا على الهروب من معسكر الأسرى النازى "ستالاجت لوفت 3" ، ببولندا فى 25 مارس 1944، وتبرز قصة هروب مجموعة من ضباط الطيارين من دول التحالف، حيث ابتكروا خطة للهروب من ذلك المعتقل الحصين عن طريق حفر أنفاق تحت الأرض.





التقطت تلك المشاهد بعد وقت وقصير من محاولة الهروب، بينما يقف الجنود الألمان عن مدخل ومخرج النفق، ويمكن أن نرى من خلالها، نظام الترولى الذين استخدمه الجنود فى حفر النفق، وترتيب الألواح الخشبية ومضخة هواء للحفاظ على حياة الجنود الحلفاء خلال عملية هروبهم.





نشرت الصور فى كتاب جديد بعنوان "Stalag Luft III" معسكر الأسرى الألمانى ، تلك القصة للفيلم الشهير "الهروب الكبير" الذى أنتج فى 1963، وسيصدر الكتاب الشهر المقبل بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 75 .





ووفقا لجريدة الديلى ميل، وضع قائد الأسطول الجو روجر بوشل خطة لهروب كبير من معسكر ستالاج لوفت الثالث الألمانى فى بولندا، وذلك فى ربيع 1943، للتخطيط للهروب فى ليلة 24 مارس 1944، وبنى فريق العمل ثلاثة أنفاق عميقة بعمق 30 قدما، وسمى الأنفاق سميت توم وديك وهارى، بحيث إذا اكتشف أحدهم من قبل الحراس الألمان، فإنه لم يشك أن العمل جارى فى النفقين الآخرين.



























