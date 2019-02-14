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منظمة: نحو ألف طفل فى مدغشقر توفوا بسبب الحصبة منذ أكتوبر

الخميس، 14 فبراير 2019 10:13 م
منظمة: نحو ألف طفل فى مدغشقر توفوا بسبب الحصبة منذ أكتوبر الحصبة
رويترز
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قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 922 من الأطفال والشبان وافتهم المنية بسبب الحصبة فى مدغشقر منذ أكتوبر رغم برنامج طوارئ هائل للتطعيمات.

وقالت كاترينا كريتسينجر وهى طبيبة في برنامج التطعيمات التابع للمنظمة خلال إفادة صحفية إن عدد الوفيات يستند إلى أرقام رسمية لكن من المرجح أن تكون هذه الأرقام غير مكتملة وكذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة والذي يبلغ حاليا 66 ألفا.

والحصبة مرض فيروسي شديد العدوى يمكن أن يسبب مضاعفات منها العمى وتضخم المخ وزيادة العرضة للإصابة بأمراض أخرى.

ومدغشقر الواقعة على المحيط الهندي من أفقر دول أفريقيا. وفي 2017 كان 57 في المئة فحسب من سكان البلد هم الذين جرى تطعيمهم من الحصبة. ويعني عدم حدوث تفش كبير منذ 2003 أن الكثيرين لم يطوروا مناعة من المرض.

 

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الحصبة

مدغشقر

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