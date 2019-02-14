مقتل 5 بينهم 3 أمريكيين فى تحطم طائرة خفيفة بكينيا

رويترز

قال مصدر فى الشرطة إن طائرة خفيفة تحطمت فى منطقة الوادى المتصدع الكبير فى كينيا مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة أمريكيين.

وقال شهود إن الطائرة ارتطمت بشجرة أثناء تنفيذ هبوط اضطرارى ثم تحطمت فى حقل بمقاطعة كيريشو غربى العاصمة نيروبي. وقال مصدر الشرطة إن الطيار الكينى وراكبا آخر، لم تتحدد جنسيته بعد، لقيا حتفهما أيضا.

وذكرت سلطة الطيران المدنى فى كينيا أنها تلقت نداء استغاثة من الطائرة.

وقالت "دفع ذلك فريقنا للبحث والإنقاذ لبدء مهمة طارئة"، مضيفة أنها بدأت تحقيقاتها بشأن الحادث.

وقال المصدر إن الأمريكيين الذين لقوا حتفهم هم رجل وامرأتان.