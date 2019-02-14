مقتل 18 شرطيا على الأقل فى انفجار بالشطر الهندى من كشمير

سريناجار(رويترز)

قالت الشرطة فى الشطر الهندى من إقليم كشمير، إن انفجار قنبلة قتل 18 على الأقل من قوات الأمن اليوم الخميس، بعد يوم من انفجار أدى لإصابة 12 تلميذا على الأقل.

ويشهد الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير أعمال عنف منذ سنوات، وأدت اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين إلى مقتل أكثر من 100 مدنى خلال العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء المحلية (جى.إن.إس) أن جماعة جيش محمد المتشددة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وسمع دوى الانفجار من على بعد أميال. وقال الصحفى محمد يونس، الذى وصل إلى موقع الانفجار بعد دقائق، لرويترز أنه رأى دماء وأشلاء متناثرة إلى مسافة مئة متر على الطريق السريع.

وقال قائد شرطة كشمير إس.بى بانى أن قوة الشرطة الاحتياطية المركزية منيت بخسائر كبيرة.

وأضاف "إنه حادث إرهابى ونحقق سبب الانفجار".

وقالت الشرطة، إن 12 تلميذا على الأقل أصيبوا فى انفجار بمدرسة فى كشمير أمس الأربعاء، لكن سبب الانفجار لم يتضح.