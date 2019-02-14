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مقتل وإصابة 7 مسلحين من طالبان فى انفجار عبوة ناسفة شرقى أفغانستان

الخميس، 14 فبراير 2019 12:27 م
مقتل وإصابة 7 مسلحين من طالبان فى انفجار عبوة ناسفة شرقى أفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
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أكد فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغانى، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن سبعة مسلحين من حركة طالبان سقطوا ما بين قتيل وجريح، جراء انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع فى إقليم ننجرهار شرقى أفغانستان.

وأضاف الفيلق، فى بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن الانفجار وقع بالقرب من منطقة خوجيانى بننجرهار بينما كانت تخطط مجموعة من طالبان لزرع العبوة الناسفة فى منطقة زاوى فى المنطقة.

وبحسب البيان قتل أربعة مسلحون على الأقل، بينما أصيب ثلاثة آخرون إثر الانفجار.

من جانبها لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان، على الحادث حتى الآن.

 


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