video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 02:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل وإصابة 13 شخصا فى انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثى شمال الحديدة

الخميس، 14 فبراير 2019 02:13 ص
مقتل وإصابة 13 شخصا فى انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثى شمال الحديدة اليمن
أ ش أ
إضافة تعليق

لقى ثمانية صيادين يمنيين حتفهم وجرح خمسة بانفجار لغم بحرى زرعته ميليشيات الحوثى فى البحر الأحمر قبالة شواطئ منطقة اللحية شمال محافظة الحديدة.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم الأربعاء عن مصادر محلية يمنية قولها :"إن اللغم انفجر فى قارب للصيادين بالقرب من جزيرة البضِيع، ونجا فى الحادث شخصان فقط حيث كان على متن الزورق 15 شخصا".

وانتزع الجيش اليمنى ودمر بدعم من قوات التحالف عشرات الألغام البحرية كانت زرعتها الميليشيات وشكلت تهديدا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية فى منطقة جنوب البحر الأحمر.

يذكر أن العشرات من الصيادين اليمنيين قتلوا خلال السنوات الماضية بفعل الألغام البحرية التى زرعتها الميليشيات الحوثية فى مياه البحر الأحمر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن يدعو الشركات الهندية والعالمية لشراء النفط والغاز اليمنى

الأمم المتحدة: ملتزمون بمسار السلام فى اليمن من أجل مصلحة الشعب

اليمن يعلن التزامه بسداد القروض المتأخرة والمستحقة لصندوق النقد العربي

اليمن يستهدف تصدير نحو 75 ألف برميل من النفط فى 2019

اليمن

مليشيا الحوثى

أخبار اليمن




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

مدرب نصر حسين داى: الزمالك مرشح للتأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية

مدرب نصر حسين داى: الزمالك مرشح للتأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة