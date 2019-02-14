مصرع 13 شخصا فى حادث انقلاب حافلة بمقدونيا الشمالية

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لقى 13 شخصا على الأقل مصرعهم إثر انقلاب حافلة على أحد الطرق السريعة غرب سكوبى عاصمة مقدونيا الشمالية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن وزير الصحة في مقدونيا الشمالية أوضح أن بعض القتلى لقوا مصرعهم فور وقوع الحادث، فيما لفظ آخرون أنفاسهم بعد نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الحافلة - التي كانت تقل نحو 50 عاملا - انقلبت أثناء سيرها على الطريق السريع الذي يربط بين مدينة سكوبي وبلدة تيتفو المقدونيتين.

ولم يتم التوصل بعد إلى أسباب وقوع الحادث.