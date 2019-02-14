video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 01:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 13 شخصا فى حادث انقلاب حافلة بمقدونيا الشمالية

الخميس، 14 فبراير 2019 01:02 ص
مصرع 13 شخصا فى حادث انقلاب حافلة بمقدونيا الشمالية حادث تصادم - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

لقى 13 شخصا على الأقل مصرعهم إثر انقلاب حافلة على أحد الطرق السريعة غرب سكوبى عاصمة مقدونيا الشمالية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن وزير الصحة في مقدونيا الشمالية أوضح أن بعض القتلى لقوا مصرعهم فور وقوع الحادث، فيما لفظ آخرون أنفاسهم بعد نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الحافلة - التي كانت تقل نحو 50 عاملا - انقلبت أثناء سيرها على الطريق السريع الذي يربط بين مدينة سكوبي وبلدة تيتفو المقدونيتين

ولم يتم التوصل بعد إلى أسباب وقوع الحادث.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الناتو : مقدونيا قد تحصل على العضوية الكاملة بحلول ربيع 2020

مقدونيا ترفع علم "ناتو" على مبنى الحكومة الرئيسي في العاصمة

مقدونيا تزيل اللافتات القديمة من على المبانى استعدادا لتغيير اسم البلاد

الناتو يوقع على بروتوكول انضمام مع جمهورية مقدونيا الشمالية

حادث تصادم

مقدونيا

أخبار مقدونيا

سكوبى




لا تفوتك
على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة