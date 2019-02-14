مصرع عامل اختناقا أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزلة فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى عامل مصرعه اختناقا أثناء قيامه بالتنقيب عن الاثار داخل منزلة بمركز أبو حمص بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين مصرع "ص.م.ن" 31 سنة عامل ومقيم قرية مصطفى أغا التابعة لمركز أبو حمص اختناقا بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون.

وبسؤال زوجة المجنى عليه قررت أنه أثناء قيام زوجها بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل إستنشق العادم الناتج عن تشغيل موتور شفط المياه مما أدى لإختناقه ووفاته.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.