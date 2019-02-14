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مسئول أمريكى: العقوبات على كوريا الشمالية ستظل سارية حتى نزع السلاح النووى

الخميس، 14 فبراير 2019 09:34 ص
مسئول أمريكى: العقوبات على كوريا الشمالية ستظل سارية حتى نزع السلاح النووى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
سول(أ ش أ)
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أكد السفير الأمريكى لدى كوريا الجنوبية هارى هاريس، اليوم الخميس، أن الحكومتين الأمريكية والكورية الجنوبية اتفقتا تماما على أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستظل سارية المفعول حتى يتم نزع الأسلحة النووية عنها.

وقال هاريس- فى منتدى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين فى (سول) حسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية- "إن القمة الثانية بين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستعقد فى أواخر شهر فبراير فى (هانوى).. مشيدا بجهود الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن فى القضية الكورية الشمالية، مشيرا إلى الاتفاق العسكرى بين الكوريتين وسحب نقاط الحراسة وإزالة الألغام وإنشاء مكتب الاتصال المشترك فى كيسونج.

وأضاف أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتعاونان بشكل وثيق، موضحا أن لديهما هدفا مشتركا لتحقيق نزع السلاح النووى بشكل نهائى وتام يمكن التحقق منه وفقا لما تعهد به كيم جونج-أون فى قمته مع ترامب فى سنغافورة.

وبخصوص دور الصين، قال السفير هاريس، أن مفاوضات نزع السلاح النووى شهدت تقدما بفضل مساعدة الصين، مؤكدا بذل بلاده الجهود مع كوريا الجنوبية وغيرها من الدول الحليفة لها، لتقديم مستقبل مشرق ومزدهر لكوريا الشمالية.

ونفى السفير الأمريكى صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه فرض ضغطا شديدا على الحكومة الكورية الجنوبية بشأن مفاوضات تقاسم تكلفة الدفاع بين بلاده وكوريا الجنوبية، قائلا "إنه يبذل جهدا أكثر من أى وقت مضى من أجل التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".. مؤكدا أن العلاقات بين البلدين أعمق وأوسع من أى وقت مضى.

 


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