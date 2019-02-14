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مدينة الطود تنفذ 22 حالة إزالة تعديات علي أملاك الدولة و7 حالات في المهد بالقرى

الخميس، 14 فبراير 2019 12:00 ص
مدينة الطود تنفذ 22 حالة إزالة تعديات علي أملاك الدولة و7 حالات في المهد بالقرى حملات الازاله
الأقصر – أحمد مرعى
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود شرقى محافظة الأقصر، بالتنسيق مع الإدارة الزراعيه بالطود والجهات الأمنية حملة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية، قادها العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود حملة ازالات بمدينة الطود.

 

وقال رئيس مدينة الطود، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحملة أسفرت الحملة عن تنفيذ 22 حالة إزالة منهم 15 حاله ازالة تعديات على الرقعة الزراعية بمساحة 2 فدان و4 قيراط قد صدر لهم قرار ازالة، بالإضافة إلى 7 حالات إزالة فى المهد بمساحة 1200 متر تعديات على املاك الدوله، وشارك فى الحملة اللواء جمال ابراهيم مساعد مدير الأمن والمقدم محمد رمزى نائب مأمور مركز شرطة الاقصر والرائد ادهم الملوانى رئيس مباحث شرطة الاقصر والنقيب عادل عامر طوسن رئيس نقطة شرطة العديسات بالطود.

 

 
 
مدينة الطود تنفذ 22 حالة إزالة تعديات علي أملاك الدولة و7 حالات في المهد بالقري (2)
مدينة الطود تنفذ 22 حالة إزالة تعديات علي أملاك الدولة و7 حالات في المهد بالقري

مدينة الطود تنفذ 22 حالة إزالة تعديات علي أملاك الدولة و7 حالات في المهد بالقري (3)
مدينة الطود تنفذ 22 حالة إزالة تعديات علي أملاك الدولة و7 حالات في المهد بالقري 

 


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