محمد شبانة يلتقى أمين "الأعلى للإعلام".. ويعلن انتهاء أزمة تأخر بدل الصحفيين

كتب محمد السيد

قال محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، إنه فى جلسة امتدت لأكثر من ساعة جمعت بينه وبين أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة الأزمة التى تفجرت الشهر الماضى بشأن تأخر بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين من الصحف الحزبية والمستقلة والخاصة .

وأضاف شبانة فى بيان له، أنه تم خلال الجلسة استعراض الأمر باستفاضة مع الاتفاق على كل الآليات التى تضمن وصول واستلام الصحفيين للبدل الشهرى فى توقيته المعتاد وأنه تم استدعاء الإدارة المالية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوضع الضوابط اللازمة والتنسيق مع نقابة الصحفيين فى هذا الأمر .

وتابع شبانه: "توصل الاجتماع إلى ضرورة إرسال بدل التدريب فى وقت مبكر من كل شهر وإنهاء هذه الأزمة نهائيا بداية من شهر فبراير الجارى وهو ما انتهى عليه الاجتماع،الاجتماع كان مثمرا للغاية وشهد تعاونا من الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذى وعد بعدم تكرار هذا الامر مرة اخرى".

وأشار شبانة إلى أن كل مؤسسة تتحمل مسئولياتها فى الالتزام نحو حقوق الصحفيين .

ومن جانبه، شدد أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن العلاقة مع نقابة الصحفيين علاقة قوية وأن ما حدث كان أمر استثنائى غير مقصود وأن كل الأطراف سواء المجلس أو نقابة الصحفيين وكذلك وزارة المالية تهدف فى النهاية للحفاظ على حقوق الصحفيين .