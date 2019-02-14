video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محمد شبانة يلتقى أمين "الأعلى للإعلام".. ويعلن انتهاء أزمة تأخر بدل الصحفيين

الخميس، 14 فبراير 2019 03:44 م
محمد شبانة يلتقى أمين "الأعلى للإعلام".. ويعلن انتهاء أزمة تأخر بدل الصحفيين محمد شبانة يلتقى الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام
كتب محمد السيد
إضافة تعليق

قال محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، إنه فى جلسة امتدت لأكثر من ساعة جمعت بينه وبين أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة الأزمة التى تفجرت الشهر الماضى بشأن تأخر بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين من الصحف الحزبية والمستقلة والخاصة .

 

وأضاف شبانة فى بيان له، أنه تم خلال الجلسة استعراض الأمر باستفاضة مع الاتفاق على كل الآليات التى تضمن وصول واستلام الصحفيين للبدل الشهرى فى توقيته المعتاد وأنه تم استدعاء الإدارة المالية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوضع الضوابط اللازمة والتنسيق مع نقابة الصحفيين فى هذا الأمر .

 

وتابع شبانه: "توصل الاجتماع إلى ضرورة إرسال بدل التدريب فى وقت مبكر من كل شهر وإنهاء هذه الأزمة نهائيا بداية من شهر فبراير الجارى وهو ما انتهى عليه الاجتماع،الاجتماع كان مثمرا للغاية وشهد تعاونا من الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذى وعد بعدم تكرار هذا الامر مرة اخرى".

 

وأشار شبانة إلى أن كل مؤسسة تتحمل مسئولياتها فى الالتزام نحو حقوق الصحفيين .

 

ومن جانبه، شدد أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن العلاقة مع نقابة الصحفيين علاقة قوية وأن ما حدث كان أمر استثنائى غير مقصود وأن كل الأطراف سواء المجلس أو نقابة الصحفيين وكذلك وزارة المالية تهدف فى النهاية للحفاظ على حقوق الصحفيين .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضياء رشوان: زيادة معاشات الصحفيين أول قرارات المجلس والنقيب فور انتخابهما

ضياء رشوان: تطبيق الزيادة الجديدة فى بدل الصحفيين بداية من يوليو المقبل

شاهد.. ضياء رشوان: "كل الصحفيين فى رقبتى وسأعمل على تمكينهم من حقوقهم"

اخبار السياسة

نقابه الصحفيين

الاعلى للاعلام

بدل اتكنولوجيا




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة