محامى ترامب: مؤتمر وارسو خطوة هامة لتشكيل تحالف دولى "لإسقاط نظام إيران"

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

اعتبر رودى جوليانى محامى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن مؤتمر وراسو من أجل السلام والأمن فى الشرق الأوسط خطوة مهمة لتشكيل تحالف دولى يهدف إلى "إسقاط النظام الإيرانى"، بعد سلوكياته المزعزعة للاستقرار فى المنطقة.

وفى مقابلة مع سكاى نيوز الاخبارية، قال جوليانى عمدة نيويورك السابق، خلال تجمع حاشد للمعارضة الإيرانية بجوار مقر انعقاد المؤتمر الدولى بالعاصمة البولندية "هناك توافق دولي عام بشأن ضرورة تغيير السلوك الإيراني، لكن الذي نأمله من هذا المؤتمر شيء أكبر من ذلك، تحالف واسع ضد هذا النظام من أجل تغييره".

وأضاف جوليانى: "انظر ما يحدث فى لبنان وسوريا والدول العربية. النفوذ الإيرانى يتوسع ويمثل خطرا على هذه البلاد. يجب أن يتوقف كل ذلك".

وأعرب المستشار القانونى لترامب عن أمله فى أن يتم تغيير النظام الإيرانى عبر حشد الجهود الدولية، قائلا:" لذلك نحن هنا. من أجل أن ندفع بهذا الاتجاه. نعرف أن سياسة الولايات المتحدة الرسمية هى تغيير السلوك الإيرانى لكن من وجهة نظرى فأن هذا النظام الذى يقتل شعبه لا سبيل معه إلا تغييره".

وفى السياق ذاته، قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكى السابق روبرت توريسلي، إن أهمية مؤتمر وارسو تنبع من أن "النقاشات الدولية بدأت تشهد تحولا من كيف نتفاوض مع إيران إلى كيف نغير النظام الإيرانى".

وفى تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، لفت توريسلى إلى أن المؤتمر يشكل "بداية حقيقية لتشكيل تحالف دولى لتغيير النظام فى إيران. الأمور ستأخذ وقتا لكن أنظر، بينما نحن هنا فإن مئات المدن الإيرانية تخرج فى مظاهرات مطالبة بإسقاط هذا النظام. وأنا أعتقد أن لك سيتحقق فى نهاية المطاف".