محافظ دمياط تناقش آليات تنفيذ برنامج تطوير الخدمات الحكومية

دمياط عبده عبد البارى

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط آليات تنفيذ برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالمحافظة وذلك خلال الاجتماع المنعقد اليوم مع وفد ممثلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى برئاسة اللواء محمد عزى المشرف العام على مشروع تطوير الخدمات الحكومية.

وتم عرض التطبيق الخاص بالمشروع ومراحل تنفيذه من إعداد مراكز تقديم الخدمات وتوفير الأجهزة والشبكات وإتاحة التدريب اللازم وكذلك إمكانية التشغيل التجريبى.

وأشارت المحافظ إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير منظومة خدمات حكومية فعالة تخدم متلقى الخدمة ومؤديها وذلك عبر قنوات متعددة من خلال شبكة معلوماتية بحيث يتم توصيل الخدمة للمواطنيين فى أقل وقت وبكفاءة عالية مضيفة أن البرنامج يسهل إجراءات الحصول على تلك الخدمات وميكنة إجراءات التراخيص.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة تحرص على تطبيقه وتفعيل دور الخدمات الحكومية فى أسرع وقت ممكن لاتاحة متابعة الخدمات الإدارية وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية مع سرعة إسترجاع المعلومات فضلا عن ضمان دقة وسرية البيانات مما يساعد متخذى القرار فى الحصول على كافة المعلومات فى الوقت المناسب.

وكذلك تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد مضيفة أنه تم الاتفاق على البدء في إنشاء مركز تكنولوجي بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وتفعيل التوقيع الإلكتروني للمحافظ وسكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.