video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يقرر غلق مستشفى "مصر المنوفية" بعد وصول تقرير النيابة

الخميس، 14 فبراير 2019 12:31 م
محافظ المنوفية يقرر غلق مستشفى "مصر المنوفية" بعد وصول تقرير النيابة محافظ المنوفية مع المواطنين
المنوفية _محمدفتحى
إضافة تعليق

قرر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، غلق مستشفي "مصر المنوفية"، التابعة للجمعية الشرعية بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز ومدينة أشمون.

جاء ذلك بناء علي تقرير نيابة شبين الكوم الكلية بشأن القضية رقم 4756 لسنة 2018 والمذكرة المقدمة من قبل وكيل وزارة الشئون الصحية بالمنوفية والتي تضمنت قيام طبيب (إمتياز) بمستشفي مصر المنوفية التابعة للجمعية الشرعية بساقية أبو شعرة بأشمون بإجراء إحدي العمليات الجراحية دون الحصول علي المؤهل المطلوب للسماح له بإجراء تلك العملية أو حصوله علي مزاولة المهنة لإجراء عملية جراحية مما يعد ذلك من المخالفات الجسيمة والتي يستوجب عليها غلق المستشفي طبقاً للقانون رقم 153 لسنة 2004 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة.

وأكد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنوفية يحيل عاملين بمستشفى وإدارة تلا للتحقيق لارتكابهم مخالفات

10سنوات لعامل هتك عرض فتاة بالمنوفية عقب تهديدها بنشر صور ها على "الفيس بوك"

حبس تاجر ضبط بحوزته 47 قرصا مخدرا قبل ترويجها فى المنوفية

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

جامعه المنوفيه

محافظ المنوفيه




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة