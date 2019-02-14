محافظ المنوفية يقرر غلق مستشفى "مصر المنوفية" بعد وصول تقرير النيابة

المنوفية _محمدفتحى

قرر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، غلق مستشفي "مصر المنوفية"، التابعة للجمعية الشرعية بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز ومدينة أشمون.

جاء ذلك بناء علي تقرير نيابة شبين الكوم الكلية بشأن القضية رقم 4756 لسنة 2018 والمذكرة المقدمة من قبل وكيل وزارة الشئون الصحية بالمنوفية والتي تضمنت قيام طبيب (إمتياز) بمستشفي مصر المنوفية التابعة للجمعية الشرعية بساقية أبو شعرة بأشمون بإجراء إحدي العمليات الجراحية دون الحصول علي المؤهل المطلوب للسماح له بإجراء تلك العملية أو حصوله علي مزاولة المهنة لإجراء عملية جراحية مما يعد ذلك من المخالفات الجسيمة والتي يستوجب عليها غلق المستشفي طبقاً للقانون رقم 153 لسنة 2004 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة.

وأكد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.