محافظ المنوفية يحيل عاملين بمستشفى وإدارة تلا للتحقيق لارتكابهم مخالفات

المنوفية - محمد فتحى

قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، إيقاف كل من أمين مخزن الكهنة ومسئول الشطب بإدارة تلا الطبية، وأمين المخزن والمعاون ومسئول المخزن ومساعد المعاون بمستشفى تلا المركزى، وأمين مخزن الكهنة بإدارة الشهداء الطبية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهم للتحقيق .

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من قبل وكيل وزارة الشئون الصحية بخصوص شكوى مسئول غرفة كاميرات المراقبة بمستشفى تلا المركزى عن وجود سيارة تقوم بتحميل بعض الأصناف من مخازن الإدارة الصحية بتلا والكائن مقرها بالمستشفى، وبناء على تكليف إدارة التفتيش الفنى بالمديرية بفحص الواقعة، أسفر الفحص بعد مطابقة الكاميرات تبين وجود سيارتين إحداهما تقوم بتحميل قطع من الألومنتال والحديد والأخشاب، والأخرى تقوم بتحميل عدد من البطاريات الخاصة بالسيارات، واتضح أن السيارات كانت موجودة بصورة غير رسمية بالمستشفى، وذلك فى وجود بعض الأشخاص الذين يعملون بالمستشفى السابق ذكرهم، وعلى الفور تم إحالة الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق واتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن .

ومن جانبه، أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية أنه لن يتواني في توقيع أشد العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة تجاه أية مخالفات يتم رصدها والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام وصحة وسلامة المواطنين .