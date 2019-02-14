video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يحيل عاملين بمستشفى وإدارة تلا للتحقيق لارتكابهم مخالفات

الخميس، 14 فبراير 2019 12:18 م
محافظ المنوفية يحيل عاملين بمستشفى وإدارة تلا للتحقيق لارتكابهم مخالفات سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، إيقاف كل من أمين مخزن الكهنة ومسئول الشطب بإدارة تلا الطبية، وأمين المخزن والمعاون ومسئول المخزن ومساعد المعاون بمستشفى تلا المركزى، وأمين مخزن الكهنة بإدارة الشهداء الطبية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهم للتحقيق .

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من قبل وكيل وزارة الشئون الصحية بخصوص شكوى مسئول غرفة كاميرات المراقبة بمستشفى تلا المركزى عن وجود سيارة تقوم بتحميل بعض الأصناف من مخازن الإدارة الصحية بتلا والكائن مقرها بالمستشفى، وبناء على  تكليف إدارة التفتيش الفنى بالمديرية بفحص الواقعة، أسفر الفحص بعد مطابقة الكاميرات تبين وجود سيارتين إحداهما تقوم بتحميل قطع من الألومنتال والحديد والأخشاب، والأخرى تقوم بتحميل عدد من البطاريات الخاصة بالسيارات، واتضح أن السيارات كانت موجودة بصورة غير رسمية بالمستشفى، وذلك فى وجود بعض الأشخاص الذين يعملون بالمستشفى السابق ذكرهم، وعلى الفور تم إحالة الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق واتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن .

ومن جانبه، أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية أنه لن يتواني في توقيع أشد العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة تجاه أية مخالفات يتم رصدها والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام وصحة وسلامة المواطنين .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنوفية: إيقاف مدير مستشفى تلا المركزى عن العمل وإحالته للتحقيق

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

جامعه المنوفيه

محافظ المنوفيه




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة