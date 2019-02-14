محافظ البحيرة يلتقى مدير صندوق مكتبات مصر العامة لتفعيل مبادرة الرئيس

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمكتبه اليوم السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة وأحمد أمان منسق عام مكتبات مصر، وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ ، وذلك بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتفعيلاً لمبادرته بضرورة العمل على بناء الانسان المصرى فكريا وثقافياً والحفاظ على الهوية المصرية وترسيخ القيم ونشر العلم والثقافة والارتقاء بعقلية المواطن المصرى بالإضافة الى محاور اهتمامه بالثقافة والصحة والتعليم

وتم بحث مدى التجهيزات بمكتبه كفر الدوار واستعداداتها للافتتاح وتقديم الدعم اللازم فى هذا الشأن ، وأشاد اللواء المحافظ بدور مكتبة مصر العامة فى نشر الثقافة حيث تعد من أهم الصروح الثقافية والتعليمية للمجتمع الى جانب حفظ التراث الانسانى، وشريك اساسى فى تحقيق التنمية المستدامة ، كما وجه بضرورة تشجيع الأفراد من كافة الأعمار والفئات على الاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية المتاحة بالمكتبة حيث تسهم القراءة فى تكوين الشخصية النامية المبدعة المبتكرة وتشكيل الفكر الناقد للفرد وتنمية ميوله واهتماماته.

ثم قام السفير رضا الطايفى وأحمد أمان بالتوجه لمدينة كفر الدوار وتفقد المكتبة التى تم تجهيزها وإمدادها بالكتب الحديثة والإصدارات والداتا العلمية باجمالى تكاليف بلغت 7 مليون جنيه.

والمكتبة تضم قاعات اطلاع وقاعة متخصصة للطفل وذوى الاحتياجات الخاصة وقاعة ندوات وقاعة للمؤتمرات وقاعة للحاسب الالى واللغات وحديقة مجاورة للمكتبة مخصصة لأنشطة الاطفال.

ووجه المحافظ بالانتهاء من كافة الاعمال والتجهيزات للإعلان عن الافتتاح قريبا والانتهاء من اشتراطات الامن والسلامة الخاصة بالحماية المدنية

رافق السفير ومنسق عام المكتبات خلال زيارتهم للمكتبة اللواء أحمد مرزوق رئيس المدينة وأحمد هواش مدير مكتبة دمنهور.

ومن جانب آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بالتنسيق مع الصرف الصحى بإصلاح الأعطال الموجودة بخط الصرف الصحى بقرية أبو خليل

ومن جانب آخر تابع رئيس مركز و مدينة أبو المطامير أعمال توصيل مياه الشرب لمبنى التأمين الصحى الجديد وذلك تمهيداً لافتتاحه .

وفى استجابة فورية بخصوص كسر لماسورة المياه من أمام مدرسة كنيسة الضهرية قام رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود بالتنسيق مع شركة المياه وتم التعامل الفورى مع الكسر ورفع التجمعات المائية الناتجة عن الكسر بشوارع القرية لتسهيل حركة المواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة إنهاء مشروعات الصرف الصحى والمياه المتعثرة بمحافظة البحيرة وتقديم الدعم اللازم وإستكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروعات المياه والصرف الصحى لخدمة الأهالى بمدن ومراكز المحافظة.