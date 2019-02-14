مجلة لاتينية عن محطة بنبان بأسوان: مصر تمتلك أكبر محطة طاقة شمسية بالعالم

أشادت مجلة "أيه سى أر أمريكو لاتينو"، بمحطة بنبان بأسوان، وقالت إن مصر لديها أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، وتخطط الحكومة المصرية لتوليد ما يصل إلى 1.8 جيجاوات من الشمس والحد من الاعتماد على الوقود الأحفورى المكلف.

وأشارت المجلة إلى أن المانيا تشارك مصر فى مشروع محطة بنيان للطاقة الشمسية بأسوان والتى تعتبر من أكبر محطات الطاقة الشمسية فى العالم، وأول وأكبر محطة توليد كهرباء فى مصر وأفريقيا والتى تعمل بتقنية المكثفات المبردة بالهواء.

وأوضحت المجلة أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية، يحتوى على 32 محطة طاقة تساهم فى إنتاج الكهرباء فى مصر، وتبلغ الطاقة الإجمالية لمجمع بنبان، الذى يقع على بعد حوالى 40 كيلومترا شمال غرب أسوان، 1465 ميجاوات، وسيتم توصيل المحطات بالشبكة الوطنية المصرية من خلال أربع محطات تحويل رئيسية، تم بالفعل الانتهاء من اثنتين منها بينما كان العمل جاريا لاستكمال المحطتين المتبقتين.

وتتوقع الحكومة المصرية الحصول على 20% من الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة بحلول عام 2022 و 42% بحلول عام 2035.

ويضم هذا المشروع 200000 من الألواح الشمسية و780 تتبع للشمسية والتى تسمح للوحات التحرك نحو تجاه الشمس على مدار اليوم.

ويعد المشروع نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية فى مصر من الشمس، ودعم الشبكة القومية كأحد أهم أهداف المشروع، وتم اختيار موقع المشروع بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، بناء على دراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية وبعض المؤسسات العلمية العالمية التى أكدت أن موقع المشروع واحد من أكثر المناطق سطوعا للشمس فى العالم.

وأضافت أنه سيتم إنشاء المحطات من النوع المعزولة بالغاز GIS بالكامل لأول مرة فى مصر، و تدعم المحطات الجديدة التوجه نحو الاستفادة من الطاقة المتجددة النظيفة.

وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية نحو 40 مليار جنيه مصرى، وتم اختيار 39 شركة متخصصة فى إنتاج الطاقة طبقا للمواصفات العالمية منها 10 شركات عالمية وعربية و30 شركة مصرية بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى 200 شركة تقدمت لتنفيذ هذا المشروع الضخم.