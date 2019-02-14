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مباحث جرجا تضبط أحد أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية بسوهاج

الخميس، 14 فبراير 2019 03:19 ص
مباحث جرجا تضبط أحد أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا برئاسة الرائد مصطفى فرغل رئيس مباحث القسم، من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية المتوقفة بالشوارع بدائرة القسم.

 

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام محمد ا ع م 25 سنة عامل - ويقيم دائرة مركز جرجا والسابق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات، ضرب، سرقة دراجة بخارية آخرهم القضية سرقة دراجة بخارية وسلاح أبيض، وخلف م ع ع 23 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جرجا والمطلوب ضبطهما وإحضارهما قضية سرقة دراجة بخارية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة الدراجات البخارية، متخذين من دائرة القسم والمراكز والأقسام المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

 عقب استصدار إذن النيابة العامة تم إعداد عدة أكمنة أسفرت أحدها عن ضبط المتهم الثانى وبحوزته فرد روسى محلى الصنع وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأن السلاح النارى بقصد الدفاع وبتطوير مناقشته أعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب فى ارتكاب واقعة بلاغ عاطف.ر.م - سرقة دراجة بخارية سوداء اللون "بدون لوحات معدنية" وواقعة عن بلاغ هانى خ ا م سرقة دراجة بخارية فضى اللون "بدون لوحات معدنية " وواقعة سرقة دراجة بخارية حمراء اللون وواقعة سرقة دراجة بخارية حمراء اللون، جارى فحصهما والاستعلام عن مالكيها، جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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