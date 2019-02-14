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الخميس، 14 فبراير 2019 12:24 م
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مباحث النقل والمواصلات تضبط موظفة بمحطة منيا القمح اختلست 395 ألف جنيه

الخميس، 14 فبراير 2019 12:07 م
مباحث النقل والمواصلات تضبط موظفة بمحطة منيا القمح اختلست 395 ألف جنيه محكمة- أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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كشف التقرير النهائى، لمباحث النقل والمواصلات بشرق الدلتا، اليوم الخميس، عن قيام موظفة بمكتب الإشتراكات بمحطة منيا القمح، بإختلاس 395 ألف من جهة عملها.

وكانت قوة من مباحث شرطة النقل والمواصلات بالشرقية، قد ألقت القبض علي موظفة بمكتب الاشتراكات بمحطة منيا القمح، بتهمة الاستيلاء علي 53 ألف جنيه من أموال الاشتراكات، وتم إحالتها لنيابة منيا القمح، للتحقيق معها برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقي اللواء عبد الله خليفة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "م.م" موظفة بمكتب اشتراكات منيا القمح، وتبين من التحريات قيامها بالتلاعب في الحسابات النقدية بمكتب إشتراكات منيا القمح، التابع لمنطقة سك حديد شرق الدلتا بالزقازيق، وأكدت التحريات السرية من خلال الفحص، صحة المعلومات وقيام الموظفة باستغلال موقعها الوظيفي، والتلاعب بحسابات الإشتراكات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8392 إداري مركز منيا القمح، وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة من محافظة الشرقية لفحص ملفات الموظفة وتحريات مباحث السكة الحديد التي توصلت إلي أن قيمة الإختلاس وصلت إلي 395 ألف جنيه، وتم حبس الموظفة علي ذمة التحقيقات.

 


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