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مباحث القاهرة تضبط حارس عقار وعاطل قبل ترويجهما حشيش واستروكس

الخميس، 14 فبراير 2019 12:31 م
مباحث القاهرة تضبط حارس عقار وعاطل قبل ترويجهما حشيش واستروكس مخدر الحشيش - صورة أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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وجهت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملات أمنية موسعة، استهدفت ملاحقة العناصر الإجرامية وخاصة مروجى المواد المخدرة.
 
ونجح رجال مباحث قسم شرطة البساتين من ضبط "خالد.ع.ع" 39 سنة حارس عقار، أثناء تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من الحشيش المخدر وزنت نحو 1 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ، ميزان حساس)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.
 
كما تمكن رجال مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط "مجدى.ج.د" 37 سنة عاطل وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت نحو 800 جرام، 27 قرص مخدر، مبلغ مالى ، 2 سلاح أبيض " مطواة ، كتر)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، وتوالى الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال ضبط كافة صور الخروج على القانون.
 

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