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مباحث التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة وألف لتر مواد بترولية مدعمة

الخميس، 14 فبراير 2019 12:22 م
مباحث التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة وألف لتر مواد بترولية مدعمة لحوم فاسدة - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

 

وأسفرت جهودها عن ضبط 135 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مصنع (غير مرخص) لمنتجات الألبان ، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية، قدرها (144 طن "جبن رومى") غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وباستكمال الفحص تبين قيامه بتجميع كمية قدرها (1000 لتر سولار ) معبأ داخل تنكات .

 

ونجحت شرطة التموين فى ضبط مالك مصنع (غير مرخص) لإنتاج السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة، لإنتاجه وتصنيعه سلع غذائية (زبد) مستخدما خامات مجهولة المصدر ومشتقات زيوت وخلطها بالزبد وتعبئتها على أنها ( زبد طبيعى - خلافاً للحقيقة)، وتم ضبط كمية كبيرة من السلع الغذائية، قدرها (12.300 طن "سمن– زبد – مشتقات زيوت") غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط قائد سيارة نقل بمحافظة الفيوم، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية ، قدرها ( 7 طن "مكرونة") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .

 

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية - بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، لإنتاجه وتصنيعه سلع غذائية (سجق) مُستخدماً خامات مجهولة المصدر ورديئة وتعبئتها فى عبوات تحمل إسم تجارى غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، وتم ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ومصنعاتها قدرها ( 2.350 طن "مفروم دواجن – مقطعات لحوم – سجق – دهون حيوانية") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.

 

 

 


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