مباحثات أمريكية نمساوية فى وارسو حول السلام فى الشرق الأوسط

فيينا (أ ش أ)

غادرت كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا العاصمة فيينا، اليوم الخميس، متوجهة إلى العاصمة البولندية وارسو للمشاركة فى مؤتمر دولى حول السلام والأمن فى الشرق الأوسط.

وذكر بيان للخارجية النمساوية اليوم أن كنايسل سوف تعقد اجتماعا مع نظيرها الأمريكى مايك بومبيو وجارد بوتس كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ودعت الولايات المتحدة للمؤتمر، الذى يناقش قضايا المساعدات الإنسانية واللاجئين والأسلحة البالستية ومكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية.

وكانت واشنطن قد أعلنت أن اجتماع وارسو يأتى لوضع أسس تكوين تحالف لوقف أنشطة ايران المزعزعة للاستقرار ومحاربة الإرهاب وبحث ملفات المنطقة.