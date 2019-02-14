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الخميس، 14 فبراير 2019 01:48 م
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مباحثات أمريكية نمساوية فى وارسو حول السلام فى الشرق الأوسط

الخميس، 14 فبراير 2019 01:40 م
مباحثات أمريكية نمساوية فى وارسو حول السلام فى الشرق الأوسط كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا
فيينا (أ ش أ)
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غادرت كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا العاصمة فيينا، اليوم الخميس، متوجهة إلى العاصمة البولندية وارسو للمشاركة فى مؤتمر دولى حول السلام والأمن فى الشرق الأوسط.

وذكر بيان للخارجية النمساوية اليوم أن كنايسل سوف تعقد اجتماعا مع نظيرها الأمريكى مايك بومبيو وجارد بوتس كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ودعت الولايات المتحدة  للمؤتمر، الذى يناقش قضايا المساعدات الإنسانية واللاجئين والأسلحة البالستية ومكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية.

وكانت واشنطن قد أعلنت أن اجتماع وارسو يأتى لوضع أسس تكوين تحالف لوقف أنشطة ايران المزعزعة للاستقرار ومحاربة الإرهاب وبحث ملفات المنطقة.

 


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