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مؤتمر وارسو يشهد مطالبة الخارجية البولندية بمواجهة تهديدات إيران للشرق الأوسط

الخميس، 14 فبراير 2019 12:51 م
مؤتمر وارسو يشهد مطالبة الخارجية البولندية بمواجهة تهديدات إيران للشرق الأوسط رئيس بولندا أندجى دودا
وارسو (أ ش أ)
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قالت المتحدثة باسم الخارجية البولندية إيفا سوفارا اليوم الخميس، إن بلادها تتخذ موقفًا واضحًا إزاء ضرورة مواجهة التهديدات فى الشرق الأوسط ومن بينها السلوك الإيرانى.

وأضافت سوفارا- فى تصريح خاص لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية- أن 63 دولة قد حضرت إلى مؤتمر وارسو، حيث أن مهمة البلاد تكمن فى تسهيل الحوار ودعم النقاشات التى تساهم فى صنع السلام والأمن فى الشرق الأوسط.

وأكدت التزام بولندا برؤية الاتحاد الأوروبى بشأن الاتفاق النووى مع إيران، قائلة: "نتقاسم الرؤى مع الولايات المتحدة لكن لكل منا وجهة نظره"..مشيرة إلى بلادها تظهر دورًا فاعلًا فى دعم السلام فى المنطقة من خلال استضافة هذا الحدث الضخم.

مؤتمر وارسو شهد أيضا انتقادات وزير الخارجية البولندى ياسيك تشابوتوفيتش لطهران بعد أن  أعرب عن قلقه إزاء المخاطر التى تنتج عن برنامج إيران النووى، ودورها غير البناء فى منطقة الشرق الأوسط.

 


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