مؤتمر وارسو.. نواة تحالفات جديدة لمواجهة إيران والإرهاب بالشرق الأوسط.. صور

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شهدت مدينة وارسو البولندية، اليوم الخميس، مؤتمر دوليا، حشدت له الولايات المتحدة لدحض النفوذ الإيرانى فى منطقة الشرق الأوسط، حيث دعت إلى تشكيل تحالف دولى لتحقيق هذا الهدف.



بنس أمام النصب التذكارى بوارسو بصحة رئيس الوزراء البولندى

الأهداف الأمريكية من مؤتمر وارسو عبر عنها صراحة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى كلمته ظهر الخميس، بدعوته لمواجهة التهديدات الإيرانية والتعاون وفق تحالفات جديدة لمواجهة تحديات المنطقة.



بنس فى حديث للإعلام بوارسو