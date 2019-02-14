مؤتمر وارسو.. نواة تحالفات جديدة لمواجهة إيران والإرهاب بالشرق الأوسط.. صور

شهدت مدينة وارسو البولندية، اليوم الخميس، مؤتمر دوليا، حشدت له الولايات المتحدة لدحض النفوذ الإيرانى فى منطقة الشرق الأوسط، حيث دعت إلى تشكيل تحالف دولى لتحقيق هذا الهدف.
بنس أمام النصب التذكارى بوارسو بصحة رئيس الوزراء البولندى
الأهداف الأمريكية من مؤتمر وارسو عبر عنها صراحة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى كلمته ظهر الخميس، بدعوته لمواجهة التهديدات الإيرانية والتعاون وفق تحالفات جديدة لمواجهة تحديات المنطقة.
بنس فى حديث للإعلام بوارسو
ويمثل الولايات المتحدة فى القمة، نائب الرئيس مايك بينس إلى جانب وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الرئيس ترامب وصهره جاريد كوشنر. وينضم إليهم رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، ومسؤولون كبار من المملكة العربية السعودية، الذين يتشاركون أيضاً القلق بشأن النشاط الإيرانى فى الشرق الأوسط.
بنس متحدثا عن أهمية دحض إيران
وتحاول الولايات المتحدة بناء ائتلاف دولى ضد إيران بعد انسحاب الرئيس، دونالد ترامب، العام الماضى، من الأتفاق النووى الذى عقدته الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس باراك أوباما وقوى دولية أخرى، مع طهران فى يوليو 2015 بهدف منعها من تطوير سلاح نووى مقابل تخفيف العقوبات.
بنس مع رئيس وزراء بولندا
بنس يصافح نتنياهو على هامش وارسو
بنس يضع أكاليل من الزهور على النصب التذكارى بوارسو
بومبيو فى حوار مع رئيس وزراء بولندا
رئيس الوزراء البولندى مع بنس
رئيس وزراء بولندا فى حوار مع بنس
رئيسا وزراء إسرائيل وبولندا
مايك بنس
مصافحة بين بنس ورئيس وزراء بولندا
نتنياهو مع مايك بينس
نتنياهو ورئيس وزراء بولندا
نتنياهو يضع أكاليل من الزهور على النصب التذكارى لانتفاضة وارسو
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