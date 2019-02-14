الرئيسية أخبار عربية قصف أمريكى يستهدف أفراد تنظيم القاعدة بضواحى أوبارى الليبية الخميس، 14 فبراير 2019 01:02 ص غارة جوية - ارشيفية رويترز إضافة تعليق شنت القوات الأمريكية قصفا جويا استهدف موقعا لعدد من أفراد تنظيم القاعدة بضواحى أوبارى الليبية. وسنوافيكم التفاصيل... إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ"العائدون من ليبيا" الإرهابى لـ25 و26 فبراير شاهد بـ"داعش ليبيا": المتهمون اعتنقوا أفكار تكفيرية وتدربوا على السلاح بأسوان 4 محطات بإعادة محاكمة المتهمين بقضية "العائدون من ليبيا".. تعرف عليها غارة جوية ليبيا أمريكا على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019 صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة