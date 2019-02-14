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الخميس، 14 فبراير 2019 01:23 ص
خالد صلاح
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قصف أمريكى يستهدف أفراد تنظيم القاعدة بضواحى أوبارى الليبية

الخميس، 14 فبراير 2019 01:02 ص
قصف أمريكى يستهدف أفراد تنظيم القاعدة بضواحى أوبارى الليبية غارة جوية - ارشيفية
رويترز
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غارة جوية

ليبيا

أمريكا




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