فيديو وصور.. محافظ الفيوم يشهد توزيع التابلت التعليمى على طالبات الثانوية بنات

الفيوم – رباب الجالي

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أعمال توزيع التابلت المدرسى على طالبات الصف الأول الثانوى بمدرسة الفيوم الثانوية للبنات، وذلك بحضور محمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد أبو الحارث مدير إدارة غرب التعليمية.

وقام محافظ الفيوم بتسليم عدد من طالبات الصف الأول الثانوى بالمدرسة التابلت التعليمى، وأشاد بهذه التجربة الجديدة التى تسهم فى الارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر بعيداً عن الحفظ والتلقين، حيث تتيح هذه التجربة لطلاب الصف الأول الثانوى مراجعة دروسهم والاطلاع على مناهل العلوم والمعرفة دون عناء، فضلاً عن مواكبة التطور التكنولوجى وتوظيف التكنولوجيا فى خدمة العملية التعلمية.

وأضاف أن النظام التعليمى الجديد فى مصر يسهم فى إكساب الطلاب للمعلومات والمهارات المختلفة بطريقة أفضل وأسهل، مؤكداً حرص المحافظة على اتخاذ الإجراءات التى من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية مناسبة وجاذبة للطلاب.

ومن جهته أشار وكيل مديرية التربية والتعليم، أن توزيع التابلت التعليمى قد بدأ اليوم لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوى بجميع مدارس المحافظة، فى نفس التوقيت، مؤكداً استمرار عملية التوزيع بجميع المدارس يومى الجمعة والسبت حتى تمام الانتهاء من تسليم التابلت لجميع طلاب وطالبات الصف الأول الثانوى.

وأضاف أن عدد أجهزة التابلت التى تستلمتها مديرية التربية والتعليم بالفيوم 14881 جهازاً، يجرى توزيعها بواقع 13470 جهازاً لطلاب الصف الأول الثانوى، و1338 جهازاً للإدارة المدرسية المساعدة من مديرى ووكلاء المدارس ومسئولى الIT بكل مدرسة ومعلمى المواد الاساسية بالصف الأول الثانوى، بالإضافة إلى 73 جهاز سيتم توزيعها بديوان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية السبعة، لافتاً إلى أن عملية التوزيع تشمل 69 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية بإجمالى 335 فصلاً منها 60 مدرسة حكومية و9 مدارس خاصة، كما سيقوم مسئول الIT بكل مدرسة بتفعيل التابلت للطلاب وتدريبهم على استخدامه، كما تم توفير 4 قنوات للدعم الفنى منها الاتصال بالخط الساخن، وخدمة التحدث عبر شبكة الانترنت مع أحد ممثلى خدمة العملاء، وتسجبل الشكوى من خلال الانترنت، وإرسال بريد إليكترونى "إيميل" بالشكوى.



تسليم التابلت

تسليم التابلت

تسليم التابلت

تسليم التابلت

تسليم التابلت