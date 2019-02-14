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فيديو وصور.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال التجميل وسيارات الكنس الجديدة

الخميس، 14 فبراير 2019 03:59 م
فيديو وصور.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال التجميل وسيارات الكنس الجديدة جانب من جولة المحافظ
الفيوم – رباب الجالي
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قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال طلاء أسوار المدارس والتجميل بشوارع مدينة الفيوم، كما تفقد سيارات الكنس الجديدة من الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بحضور المهندس حسن صفوت موافي سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس أيمن عزت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وحسين عبد الخالق مساعد المحافظ لشئون النظافة والتجميل.

وقام محافظ الفيوم بتفقد نموذج السيارات الجديدة من الهيئة العربية للتصنيع، لأعمال نظافة وكنس الشوارع، واستمع لشرح حول آلية عمل هذه السيارات من المهندس محمد مصطفى مدير عام الرقابة على الجودة بمصنع الطائرات والمهندس محمد حامد بإدارة التسويق، وكلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بإجراء تجارب تشغيل السيارات الجديدة بشارع جمال عبد الناصر حتى يتسنى للمحافظة التعاقد مع الهيئة لتزويدها بعدد منها.

كما تابع محافظ الفيوم أعمال طلاء وتجميل سور المدرسة الثانوية الزراعية بمنطقة دلة، وأصدر توجيهات لمسئولي التربية والتعليم بضرورة الحفاظ على نظافة الأـرصفه بعد الانتهاء من أعمال الطلاء والتجميل، وأكد المحافظ استمرار أعمال التجميل والتطوير والنظافة والرصف بمختلف أنحاء المحافظة لإعادة المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة والتيسير على المواطنين.

جانب من جولة المحافظ (1)
جانب من جولة المحافظ 

 

جانب من جولة المحافظ (2)
جانب من جولة المحافظ 

 

جانب من جولة المحافظ (3)
جانب من جولة المحافظ 

 

جانب من جولة المحافظ (4)
جانب من جولة المحافظ 

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